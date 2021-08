Umbertide, al volante ubriaco travolge cantiere sulla E45

UMBERTIDE – Aveva un tasso alcolemico 8 volte superiore al limite, ma nonostante questo si era messo al volante. Il risultato è che un trentenne, originario dell’est Europa ha travolto completamente un cantiere sulla E45 all’altezza di Umbertide. Il fatto è stato reso noto dalla Polizia locale nella giornata di lunedì ma sarebbe avvenuto alcuni giorni fa attorno alle ore 22.

Il giovane non si è accorto della deviazione di corsia all’altezza di Umbertide e ha abbattuto segnaletica e altre attrezzature nel tratto chiuso al traffico in direzione cesena. Per fortuna, in quel momento non vi erano operai all’interno del cantiere. Il giovane, che avrebbe urtato anche un mezzo dell’Anas in sosta, è rimasto dentro l’auto semidistrutta e ha dovuto attendere l’arrivo di vigili del fuoco e 118 per essere estratto dalle lamiere.

Portato in ospedale, la scoperta della sua situazione alcolemica: inevitabile, è scattata la denuncia da parte della Polizia stradale per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente e al sequestro della vettura.