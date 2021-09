Ultimi due appuntamenti per Assisi OnLive 2021 tra musica e stand-up comedy

ASSISI – Grande partecipazione ad Assisi per i due appuntamenti della settimana del cartellone Assisi OnLive, progetto culturale di musica, teatro e spettacolo dal vivo che si protrarrà fino al prossimo 25 settembre.

Standing ovation a più riprese per le note di Simone Cristicchi, in scena alla Lyrick Summer Arena il 6 settembre con il suo “Abbi Cura di Me Tour”, realizzato in collaborazione con “Cambio Festival”. Il Maestro ha accompagnato la platea in un suggestivo viaggio narrativo, raccontando ai presenti, tra musica e parole, i suoi tredici anni di intensa carriera vissuta tra musica e teatro. Molto emozionato il cantautore per aver realizzato, come scrive sui social il giorno seguente, il sogno di esibirsi nella città serafica, patria di “un uomo straordinario che si chiamava Francesco: il ricchissimo Francesco d’Assisi”, figura di rilievo nei pensieri del cantautore, la cui presenza ritorna anche in alcuni dei suoi brani.

Il giorno seguente applausi a non finire per la grande ironia di Andrea Pennacchi arrivato in Arena con il suo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” in cui il narratore dà voce a una serie di personaggi che portano sul palco tante visioni dello stesso mondo. Un mondo che amalgama e alterna momenti di fantasia a vita reale, specchio della nostra complessa società.

Il programma prosegue con gli ultimi due appuntamenti.

Il 22 settembre (ore 21.00) dopo due anni di “astinenza da palco”, arriva ad Assisi la protagonista della Stand-up Comedy italiana Michela Giraud, reduce dal grande successo del comedy show di Amazon Prime Italia “LOL: Chi ride è fuori”, della seconda stagione del late night show “CCN – Comedy Central News” e del suo spin off “Il Salotto con Michela Giraud”. In scena il nuovo monologo “La verità, nient’altro che la verità lo giuro!” tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri sono “generatori di ansia” naturali, tra una denuncia contro la “setta delle curvy” e uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele”, inLa verità, nient’altro che la verità lo giuro! Michela darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni. Il tutto all’insegna di un motto contro le ingiustizie e gli stereotipi, che è ormai quasi un suo stile di vita: “Io te meno!”.

Il 25 settembre a chiudere il sipario sull’edizione 2021 sarà una delle band più promettenti ed eclettiche del panorama musicale italiano, i Melancholia: Benedetta, Fabio e Filippo (nella foto di copertina di Rosamaria Coniglio), partiti da Foligno verso strade musicali cupe ed emozionali, dove si incontrano rock, urban, elettronica e dark. Dal 2016 collaborano con Diego Radicati di Urban Records, che si prende cura degli arrangiamenti dei brani, dando inizio ad una partnership creativa di grande spessore e complicità. Nel 2018 sono i vincitori mondiali di “Emergenza Festival”, conquistando il primo posto su oltre 1700 partecipanti. Nel 2020 partecipano ad “X-Factor” sotto la guida di Manuel Agnelli, distinguendosi di puntata in puntata per la loro poliedricità, esaltata dalle varie sfumature della grande musica internazionale. L’esperienza televisiva è solo l’ultimo passo di un percorso che li porta alla pubblicazione nel dicembre 2020 del primo EP “What Are You Afraid Of?”, che a oggi conta oltre sette milioni di stream su Spotify. Nelle settimane successive all’uscita la band è ospite in trasmissioni televisive come “Propaganda Live” e “Casa Sanremo”. Nel 2021 entrano nel roster di RADAR concerti grazie alle loro potentissime performance live, trascinate dal talento esplosivo di Benedetta. Il 28 maggio è uscito il nuovo singolo “Medicine”.

Come da norme governative, l’accesso a ogni evento è consentito previa presentazione del Green Pass. Per l’occasione, grazie alla collaborazione con CTF Medical e la Casa di Cura Liotti di Perugia, sarà possibile effettuare il tampone rapido sia nei giorni precedenti ogni appuntamento, telefonando allo 075 372 5112, che in loco prima del live dove sarà presente un’unità mobile di analisi a partire dalle ore 17.00. Il prezzo del tampone: euro 15,00 per over 18, euro 10,00 per under 18.

All’interno dell’Arena saranno allestiti, in linea con le disposizioni in materia anti-covid, dei punti food & drink aperti tutte le sere di programmazione.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Assisi OnLive è promosso in sinergia da Associazione Riverock, Associazione Culturale ZonaFranca, Associazione Umbra Canzone Musica d’Autore, Piccolo Teatro degli Instabili, Associazione Culturale Ponte Levatoio, con il patrocinio e il contributo del Comune della Città di Assisi. Main sponsor Pegaso 2000.