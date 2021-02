Ufficiale: Potenza-Ternana non si gioca, rinviata per neve (GALLERY)

Non si gioca Potenza-Ternana. La decisione è stata presa dal signor Giampietro Miele di Nola dopo l’ultimo sopralluogo effettuato sul sintetico dello stadio Viviani. Dalle foto che potete vedere, fornite dall’ufficio stampa della Ternana emerge la situazione. Completa assenza di teloni allo stadio e campo completamente innevato a seguito della copiosa nevicata caduta su Potenza nella notte e nella mattina di sabato, ma le aree esterne al campo e le strade sono libere.

Il direttore di gara aveva chiesto anche di liberare l’area di rigore e provare a verificare la fattibilità della disputa del match, ma alla fine, sentiti anche i capitani ha optato per il rinvio. Una decisione che comunque non pare avere trovato unanime consenso se è vero che – da quanto emerge – è stata soprattutto la società di casa a spingere perchè il match venisse rinviato mentre la Ternana voleva scendere in campo.

A questo punto è praticamente certo che la partita non verrà giocata domani, visto che mercoledì le due formazioni devono scendere in campo di nuovo per il turno infrasettimanale e le procedure Covid impediscono il regolare svolgimento del match.