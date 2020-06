Ufficiale: playoff per la Ternana, finale di Coppa con la Juve il 28 giugno. Reggina, Monza e Vicenza in B, Gubbio salvo

TERNI – In corso il Consiglio Federale che deve mettere nero su bianco la prosecuzione per il mondo del calcio. La decisione più attesa era quella riguardante promozioni e playoff in serie C che coinvolgeva la Ternana. Dunque: la Reggina, prima classificata del girone C al momento dello stop, allenata dall’ex rossoverde Mimmo Toscano sale in serie B. Lo stesso fanno nel girone A il Monza e nel girone B il Vicenza dell’ex rossoverde Di Carlo.

Da luglio Non giocheranno quindi i playoff, che invece decideranno la quarta promossa in serie B: vi prenderanno parte 28 formazioni, ovvero le prime 27 (9 per girone) stabilite con ogni probabilità da stabilire attraverso un algoritimo, visto che i tre gironi hanno un numero diverso di partite giocate e la vincente della coppa Italia di serie C fra Ternana e Juventus Under 23, che riaprirà la stagione, il 27 giugno, in gara unica a porte chiuse (in lizza Cesena). Visto che però rossoverdi e bianconeri sono già nella lista delle qualificate, chi alzerà il trofeo libererà il posto per un’altra formazione, a seconda del girone. Dal 5 luglio via ai playoff, che saranno opzionali.E chi rinuncerà non incorrerà in penalizzazione. Non ci sarà quindi un calendario alternativo: chi non si presenterà avrà solo partita persa. La vincitrice della Coppa li giocherà come se fosse arrivata terza in classifica, saltando quindi la fase interna al proprio girone.

Confermata anche – ma questo era già noto- la salvezza del Gubbio, che quindi giocherà in serie C anche l’anno prossimo. Decisi i playout per stabilire 6 retrocessioni (due per girone), mentre le ultime tre dei gironi (Gozzano, Rimini e Rieti), retrocedono in serie D

Deliberate anche le formazioni promosse dalla serie D in serie C: Palermo, Campodarsego, Lucchese, Pro Sesto, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto. Calciomercato al via il 1 settembre, fino al 5 ottobre, quindi a stagione in corso.