Ucraini in piazza a Perugia, “Mai più la guerra, ridateci il futuro”

PERUGIA – Si è tenuta sabato la manifestazione della comunità “Ucraini in Umbria” in piazza Italia alla presenza dell’assessore ai servizi sociali e famiglia Edi Cicchi, dell’assessore alla sicurezza e protezione civile Luca Merli e del vice sindaco Gianluca Tuteri. Tante le donne della comunità ucraina che coordinate da Inna Kovalchuk hanno testimoniato la tristezza della guerra, l’inutile strage che colpisce tutto il popolo ucraino.

Mai più guerra

“Mai più la guerra” scandito in italiano ed in ucraino, tanti gli occhi avvolti da grande tristezza, tante bandiere e coccarde da offrire ai passanti in piazza per condividere insieme dolore e speranza. Il piazza è intervenuto anche il sacerdote don Vasyl Hushuvatyy cappellano della comunità cattolica ucraina di rito bizantino per un momento di preghiera e per cantare insieme alla comunità l’inno ucraino. Per l’amministrazione comunale è intervenuta l’Assessore Edi Cicchi che ha ribadito la vicinanza a tutta la comunità ucraina. “Molte di voi hanno aiuto i nostri cari, anche nei momenti di profondo dolore – ha dichiarato l’Assessore Cicchi – tutta l’Amministrazione vi è vicina e faremo di tutto per accogliervi e per darvi momenti di serenità.” “Teniamoci in contatto- ha aggiunto la Cicchi – perché abbiamo bisogno di capire tutte le procedure, faremo di tutto per accogliere donne e bambini anche nelle nostre scuole.”

La manifestazione è proseguita con la testimonianza di donne, bambini e bambine che hanno pregato, letto poesie, ricordi e testimonianze per riaffermare che questa non è una guerra ma un genocidio. Dall’azzurro del cielo e il giallo dello grano, i colori della bandiera ucraina, anche da Perugia si alza il grido del “no alla guerra”.