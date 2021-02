Ubriaco tampona madre e figlia poi scappa: denunciato

SPOLETO – Un uomo di 41 anni, già noto alle forze di polizia, ha provocato un incidente nella serata di mercoledì in centro a Spoleto, ma non si è fermato a prestare soccorso alle due, che hanno riportato lievi lesioni al collo, con prognosi di sette e tre giorni. Immediatamente sono scattate le ricerche per rintracciare il pirata della strada e in breve, carabinieri e poliziotti, hanno stretto il cerchio sul 41enne e la berlina che conduceva risultata incidentata. L’uomo, di nazionalità marocchina, è risultato positivo all’alcol test, che ha fatto segnare un tasso quattro volte oltre il consentito. A suo carico è scattata la denuncia per lesioni stradali, omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza.