Ubriaco perde i sensi in macchina, interviene la Polizia: denunciato

CORCIANO – La Volante della polizia è intervenuta per la segnalazione di un furto in un noto centro commerciale nel corcianese. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato un cittadino che si sbracciava perché c’era un uomo privo di conoscenza a bordo del proprio veicolo ancora in moto, con le braccia una appoggiata sul cambio e l’altra sul volante e la testa ripiegata da una parte. Si trattava di un 31enne peruviano.

Ubriaco I poliziotti hanno subito messo in atto le procedure di soccorso ma, a un primo contatto, il 31enne ha ripreso conoscenza facendo capire ai poliziotti che si poteva trattare di un probabile abuso di sostanze alcoliche. Chiesto l’ausilio della polizia stradale, è stato appurato un tasso alcolemico circa quatto volte superiore al limite consentito. A quel punto è scattato il ritiro della patente, al fine della sospensione, e anche della carta di circolazione del mezzo, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza alcoolica