Ubriaco infastidisce i passanti e aggredisce i poliziotti: arrestato

PERUGIA – Gli uomini della Polizia, chiamata a intervenire per un assembramento in pazza Partigiani, ha arrestato un cittadino gambiano di 35 anni completamente ubriaco, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti. Visto il rifiuto di fornire le proprie generalità, gli agenti lo hanno fatto salire in macchina per portarlo in questura. Da quel momento ha iniziato a minacciare i poliziotti e ad opporsi anche con violenza scagliandosi contro i mobili all’interno degli uffici della questura. Al termine delle procedure, è stato arrestato e portato in carcere.