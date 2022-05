Ubriaco alla guida si ribalta con l’auto e investe un pedone: denunciato

UMBERTIDE – Si ribalta con l’auto e investe un pedone, fortunatamente senza ferirlo gravemente. L’incidente si è verificato alle 22.30 di sabato in zona Trestina dove il conducente di un’utilitaria ha perso il controllo del mezzo e si è cappottato finendo sul marciapiede dove in quegli istanti stava transitando un anziano. L’uomo a passeggio è stato colpito di striscio, ma è comunque finito in ospedale, da dove poi è stato dimesso con una prognosi di quattro giorni. In Pronto soccorso anche il conducente, che invece ha riportato lesioni che gli richiederanno dieci giorni di riposo. L’uomo al volante è stato sottoposto a tutti gli esami del caso ed è stato trovato un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito: per lui è scattata la denuncia per guida in stato d’ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell’auto ai fini della confisca.