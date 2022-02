Ubriaco alla guida sbanda sulla E45 e finisce contro il guardrail: denunciato

SAN GIUSTINO – Un uomo di 59 anni è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza dopo che, a seguito dell’incidente stradale autonomo, le autorità sono intervenute sul tratto rettilineo di statale tra Sansepolcro e San Giustino, dove nel frattempo si erano iniziati a registrare una serie di rallentamenti e diverse richieste di soccorso. L’uomo, che non ha coinvolto altri soggetti nello schianto né è rimasto ferito, è stato sottoposto all’alcol test che ha rilevato una concentrazione nel sangue più di tre volte superiore al limite di legge. In questo senso, oltre alla denuncia, è scattato anche il ritiro della patente.