Ubriaca minaccia di morte il marito davanti al figlio minorenne: denunciata

TERNI – Ubriaca minaccia di morte il marito con un coltello davanti al figlio minorenne. E’ lo scenario che si sono ritrovati di fronte i carabinieri di Fabro, dopo la denuncia da parte di un uomo. Denunciata sua moglie per maltrattamenti contro familiari e conviventi, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito la donna di 39 anni, in stato di ebrezza alcolica, la sera prima all’interno dell’abitazione dei due ha minacciato di morte il marito impugnando un coltello e costringendolo ad uscire di casa, insieme al proprio figlio, minorenne. Sul posto i carabinieri e il personale del 118 per il trattamento della donna. L’arma da taglio è stata sequestrata.