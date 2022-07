Tutto pronto per “Spoleto ‘n’ fun”: “Divertimento, fitness e attenzione all’ambiente”

SPOLETO – Una conferenza stampa informale, all’aperto nello spazio della Casina dell’Ippocastano ha dato il via a Spoleto ‘N Fun, kermesse che animerà lo stadio di Spoleto da venerdì 15 fino a domenica 24 luglio, all’insegna dell’acqua e del benessere. Il taglio del nastro avverrà giovedì alle 18.30, ma intanto sono stati presentati gli eventi che caratterizzeranno la prima edizione.

Dieci giorni di divertimento con il parco acquatico gonfiabile più grande del centro Italia, sport, fitness, musica, convegni, seminari, incontri e buona cucina. A fare gli onori di casa l’assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale Giovanni Maria Angelini Paroli insieme ad Andrea Barbarossa presidente di eventi.com; Andrea Duranti della Unique-Fitness & Salute; Mauro Esposito dell’ufficio scolastaco regionale e Michela Fedeli dell’associazione Plastica 2020.

Sport, salute e turismo

Un appuntamento che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. In molti si domanderanno, visto la siccità di questo periodo, se ci sarà dispersione di acqua. Per questo motivo l’organizzazione si è fortemente impegnata per minimizzare l’uso di acqua nel parco, implementando un complesso impianto di recupero, di filtraggio e di trattamento, similare a quello di una piscina. “In questo modo – spiegano gli organizzatori, Unique Fitness & Salute – si è potuto garantire un forte abbattimento dell’uso d’acqua dando una concreta risposta all’attuale crisi idrica”.

L’accesso a convegni e seminari sarà completamente gratuito, come sarà gratuita la possibilità di partecipare alle lezioni di fitness, tenute dagli istruttori Unique, che si svolgeranno tutti i giorni per tutta la durata della manifestazione. L’accesso a Spoleto ‘N Fun, infatti, sarà libero così da permettere a chiunque di potersi godere i numerosi eventi, come anche spettacoli e concerti serali, o semplicemente per rilassarsi presso l’area Beach and Relax.

“Abbiamo accolto con grande favore la proposta presentata dagli organizzatori – spiega Angelini Paroli – non solo perché parliamo di un evento dedicato ai giovani e giovanissimi e alle loro famiglie, quindi in grado di rispondere ad esigenze di divertimento diverse e di attrarre pubblico da fuori città e da fuori regione, ma anche perché la città ha bisogno di una maggiore continuità di eventi, soprattutto dalla seconda metà di luglio fino al termine della stagione estiva. Riteniamo quindi che possa essere una opportunità per la città anche per l’impatto positivo che può avere dal punto di vista economico, aspetto non secondario dopo gli anni difficili vissuti dal nostro territorio dopo il sisma e l’emergenza sanitaria”.

Il parco acquatico

Il parco acquatico gonfiabile, composto da tre enormi scivoli (Sky Jump, Ponte Verde e Slide the City) e da altre attrazioni come il Magic Lake e il Baby Park per i più piccoli e Beach Volley e calcetto saponato per i più grandi, sarà accessibile a fronte dell’acquisto di uno speciale braccialetto, dal costo di 15 euro, che garantirà l’uso illimitato dei gonfiabili per la giornata. Per permettere proprio a tutti di godere del divertimento di Spoleto ‘N Fun, l’organizzazione ha avviato speciali convenzioni come quella siglata con i campus estivi del territorio che permetterà l’acquisto del braccialetto per accedere ai gonfiabili al prezzo speciale di 5 euro.

Spoleto ‘N Fun, inoltre, darà modo a cittadini e turisti di spostarsi agevolmente fra Stadio e centro storico grazie all’attivazione, nei due sabati e due domeniche in cui si svolgerà l’evento, del trenino che girerà per la città e che potrà essere utilizzato gratuitamente da chiunque voglia usufruirne.

Oltre al divertimento, Spoleto ‘N Fun è anche Food & Beverage grazie ai chioschi posizionati all’interno dello Stadio e al coinvolgimento dei ristoratori di Spoleto.

Spazio anche al concorso, dal titolo “Torniamo ad abbracciarci”, sarà rivolto agli alunni della scuola primaria della regione Umbria e prevederà la realizzazione di un disegno/pittura.

Disabili, sorrisi e salute

Fra gli eventi, che sono descritti in dettaglio nel programma consultabile a questo link, lo show del duo comico dialettale Pere Cotogne (il 23 luglio), la lezione di fitness con la popolare Jill Cooper (21 Luglio) e due tavole rotonde.

Subito il 16 Luglio, insieme ad attività ludiche per persone diversamente abili, si terrà il seminario “Gioco, sport, strategie e strumenti di inclusione”. Il 24 Luglio invece, l’associazione Plastica 2020, composta da giovani ragazze che hanno affrontato attraverso il fitness un percorso di recupero dopo problemi oncologici, presenterà (dalle 10.30) “Tasselli del benessere” in cui verrà affrontato il tema di come ritrovare l’equilibrio mente-corpo durante un percorso oncologico.