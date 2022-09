Tutto pronto per Braciami: arde il fuoco della passione per la carne

TERNI – E’ arrivato il momento di farsi prendere dalla fame e di accendere la fiamma della passione di Braciami per il cibo di strada e il mondo della cottura alla brace. L’appuntamento è dall’8 fino all’11 settembre all’interno del parco Piscine dello Stadio di Terni. Saranno 4 giorni da vivere alla grande con musica, balli, dj set, animazioni e tanto divertimento. Tutte le sere per i buongustai e non solo c’è un’intera area gastronomica gustosa, succosa e decisamente imperdibile con tantissime specialità provenienti da tutta Italia e di carni cotte alla brace. Spazio anche all’area birreria by Forst. Per i più piccoli area giochi con l’animazione di Gaialand a tema Toy Story con giochi di gruppo, baby dance, trucca bimbi, tatoo glitterati e tanto divertimento.

Il programma

Ma entriamo nel programma.

Si inizierà giovedì 8 settembre alle 19 al palco centrale con l’esibizione di danza a cura di OpenSpace dance studio Asd. Spazio, sempre alle 19, all’evento itinerante con la street band Concabanda. Alle 21.30 tutti in pista con due appuntamenti: al palco centrale con il concerto Marco Rea e nell’area ballo si terrà la serata argentina Milonga con cena a tema in collaborazione con Gruppo Tango Umbria e Dintorni

Braciami scalda i motori nel fine settimana.

Venerdì 9 settembre sarà la volta, alle 19, Doppio appuntamento dalle 22: al palco centrale con dj set by Big Bhab Voice Yuri e all’area ballo l’appuntamento è con la serata latina, salsa bachata Kizomba by Dj Cristofer con la collaborazione scuola Salsacadabra.

Ed eccoci a sabato 10 settembre alle 19 quando il palco centrale ospiterà l’esibizione danza a cura di Asd Dancers. E dalle 22 al palco centrale l’appuntamento e con il concerto Lodovigos con il travolgente Rock Roll e all’area ballo si terrà la serata latina by Dj Moschito con la collaborazione della scuola Banda Loca. Gran finale domenica 11 settembre alle 19 al palco centrale con l’esibizione di danza a cura della scuola Mauro De Santis e alle 22, seguirà il concerto di Fat Thunder Rock.

Si ringrazia per la collaborazione artistica l’Euphebia Festival, mentre lo Street Food è realizzato in collaborazione di Feed N’Food. A realizzare la manifestazione Eventi.com