GUBBIO – Per l’albero di Natale più grande del mondo a Gubbio è già scattato il conto alla rovescia. Sì, perché è tutto pronto per accendere l’abete da guinness che occupa circa 130 mila metri quadrati sulle pendici del monte Ingino, dove sono state collocate circa mille lampadine a led alimentate con energia prodotta da fonti rinnovabili. Il click di Gubbio è stato programmato per il 7 dicembre alle 18 e il telecomandino sarà messo nelle mani della presidente Donatella Tesei, incaricata di accendere l’abete di luci alto 750 metri circa. L’albero di Natale più grande del mondo verrà sarà acceso ogni giorno, fino all’8 gennaio, dalle 17 alla mezzanotte circa. I particolari dell’accensione dell’albero sono stati comunicati dal sindaco Stirati nel corso di una conferenza stampa.