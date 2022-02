Turismo, pellegrini da 54 nazioni ad Assisi nel 2021 nonostante la pandemia

I dati nel particolare

Dai dati si evince che chi percorre i cammini francescani sono in maggioranza uomini (51,40%) mentre le donne rappresentano il 48,60%. Il 94,08% l’ha percorso a piedi (94,74% nel 2020) e il 4,66% in bicicletta (2,46% nel 2020). Di questi pellegrini il 63,50% giunge ad Assisi in solitudine (69,93% nel 2020), mentre il 36,50% in gruppo (30,07% nel 2020). I luoghi di destinazione preferiti dai camminatori sono Assisi (89,23%), Roma (2,36%) e Ascoli Piceno (1,13%). I cammini francescani sono per tutte le età, con al primo posto i pellegrini dai 30 ai 60 anni, il 51,20%. Riguardo le motivazioni che spingono i pellegrini ad intraprendere i cammini il 45,90% lo fa per ritrovare se stessi, il 24,71% esprime motivazioni religiose, il 4,18% religioso-culturali e l’1,66% per motivazioni esclusivamente culturali. “Il bello del pellegrinare è incontrare ciò che non ti aspetti, che non pensi mai di trovare: il nuovo, l’inaspettato, la bellezza della natura, la semplicità”, ha spiegato fra Normando.