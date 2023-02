Turismo, oltre un mese di escursioni in 21 comuni: ecco ‘Umbria primavera in cammino’

‘Umbria Primavera in cammino’

Colori, profumi e sapori che si risvegliano a dipingere borghi, colline e campi in fiore. La primavera è un’esplosione di vita che trova nella parte bassa dell’Umbria un luogo di vocazione unica. È qui che il risveglio della natura è più forte, è qui che 21 comuni vogliono far fiorire un progetto, ‘Le Terre dei Borghi Verdi’ che, con il festival outdoor ‘Umbria Primavera in cammino’, il primo festival outdoor nazionale con eventi di promozione turistica realizzato totalmente con interventi dei protagonisti delle principali piattaforme web. La relazione tra i moderni social media e gli antichi cammini è una formula totalmente inedita ma, allo stesso tempo semplice, diretta e facilmente riconoscibile come proposta di intrattenimento turistico. Giovedì a Perugia nella sala Fiume di Palazzo Donini si è tenuta la conferenza stampa di presentazione a cui sono intervenuti, oltre a Federico Rubini – coordinatore ‘Le Terre dei Borghi Verdi’ e Gianluca Liberali – organizzatore del festival (Mea Concerti), anche Antonella Tiranti – dirigente servizio turismo Regione Umbria, Giovanni Rubini – assessore con delega agli eventi del Comune di Narni (comune capofila del progetto), Laura Pernazza – presidente della Provincia di Terni e sindaco di Amelia, Elena Proietti – assessore al turismo del Comune di Terni.

Comuni coinvolti

Sono 21 (Acquasparta, Alviano, Amelia, Attigliano, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Ferentillo, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Narni (Comune capofila), Penna in Teverina, Polino, Otricoli, San Gemini, Stroncone, Terni) i Comuni coinvolti nel progetto finanziato dalla Regione Umbria attraverso il bando ‘Umbriaperta’, e saranno cinque i territori a cui saranno dedicati altrettanti weekend all’insegna di escursioni e attività outdoor per un periodo che andrà dal primo aprile al 7 maggio insieme agli influencer Simona Scacheri di Fringe in Travel; Federica Figliuolo di 2f-hiking; Rossella e Stefano di Fatti di Viaggi; Cammini d’Italia; Marika Ciaccia di My Life in Trek. Non mancheranno gli ospiti che arricchiranno le oltre venti escursioni per tutto il territorio de ‘Le Terre dei Borghi Verdi’: dal poeta (e paesologo) Franco Arminio, fino al biker Leonardo Corradini, passando per la storica dell’arte e instagrammer Benedetta Artefacile.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL