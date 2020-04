Turismo, nuove iniziative promozionali sul portale turistico regionale. Ecco come accreditarsi

PERUGIA -Scommettere sul turismo del vino e dell’olio per una ripartenza dal punto di vista dell’incoming post-Codid-19. La Regione a questo proposito si muove per tempo. “L’offerta turistica umbra dovrà essere sempre più integrata, in una logica di valorizzazione delle tante eccellenze culturali, architettoniche, artistiche, naturali ed enograstronomiche del territorio”. Lo dichiarano l’assessore al Turismo e alla Cultura Paola Agabiti e il vice presidente e assessore alle politiche Agricole e Ambientali Roberto Morroni. Che poi aggiungono: “Per questo, in previsione del lancio della nuova veste grafica del portale turistico ufficiale della Regione – www.umbriatourism.it, previsto a breve, ci saranno nuovi spazi e nuovi servizi sia per utenti e viaggiatori, sia per imprese e attività locali”.

Accreditare l’azienda “Una delle prime novità – aggiungono i due assessori – sarà la possibilità, per gli operatori dell’enoturismo e dell’oleoturismo, di pubblicare sul portale turistico le proprie proposte, le degustazioni e le offerte esperienziali, cogliendo anche l’opportunità di far conoscere i prodotti delle loro cantine e dei loro frantoi. Si tratta solo di un primo passo verso una collaborazione sempre più stretta, complementare e sinergica, in linea con le aspettative degli utenti e nell’interesse esclusivo del tessuto produttivo umbro”. Tutti coloro che volessero accreditare la propria azienda o ricevere ulteriori informazioni possono inviare una mail a booking@umbriatourism.it.