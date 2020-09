Sul turismo numeri molto positivi a Terni: una crescita del 24% rispetto al 2019

TERNI – Il dato è di quelli molto incoraggianti e lo ha reso noto l’assessore e vice sindaco Giuli in un post su Facebook. Il turismo nel Comune di Terni in crescita del 24 per cento a giugno, luglio e agosto rispetto allo stesso intervallo di tempo del 2019. Per quanto riguarda la Cascata delle Marmore, dal 29 maggio (riapertura post Covid) al 30 agosto 2020 si registrano 283.366 ingressi complessivi (174.037 in agosto), mentre dal 29 maggio al 30 agosto 2019 erano stati 203.938 ingressi complessivi (112.174 in agosto). Numeri dunque in crescita. Dal primo gennaio al 2 settembre 2020 sono circa 300.000 gli ingressi, tenendo conto di quasi tre mesi di chiusura del sito a causa Covid. Per Carsulae, ad agosto 2020, 2.333 ingressi complessivi rispetto ai 1.662 dell’agosto 2019.

Terni Per quanto riguarda Terni, Giuli sottolinea che “dopo i tre mesi di lockdown ed un giugno ancora faticoso – spiega l’assessore – per via della situazione, un luglio interessante ed un agosto esplosivo con circa 9.600 turisti in più tra arrivi e presenze rispetto all’agosto 2019 (ovvero + 24%), anche se il dato è ancora provvisorio e può solo crescere ulteriormente. La ricettività extralberghiera appare in grande crescita”.