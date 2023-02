Turismo, l’Umbria si mette in mostra e presenta i suoi ‘gioielli’ alla Borsa Internazionale

In mostra le eccellenze

Il 2023 è un anno di ricorrenze importanti per la Regione Umbria, dai 500 anni della morte del Perugino, ai 50 anni di Umbria Jazz: martedì 14 febbraio, alle ore 11, è in programma l’incontro “I grandi anniversari dell’Umbria, dal Perugino a Umbria Jazz”, nel corso del quale per l’occasione, sarà presentata la guida di Repubblica dedicata alla Regione Umbria dal titolo “Maestri dell’arte italiana: Perugino e Signorelli”, un tour alla scoperta delle opere d’arte dei due grandi artisti del Rinascimento italiano e dei luoghi di culto raccontati attraverso le molteplici sfumature della regione cuore verde d’Italia.

Il parterre

Al centro dell’incontro anche l’edizione 2023 di Umbria Jazz. Interverranno Paola Agabiti, assessore alla Cultura e Turismo Regione Umbria, Ilaria Borletti Buitoni, presidente comitato ministeriale per i 500 anni del Perugino, Peppone Calabrese, conduttore di Linea Verde Rai, Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica, Gianluca Laurenzi, presidente Fondazione Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, direttore artistico Umbria Jazz. La partecipazione della Regione Umbria alla borsa del turismo è organizzata con i fondi Fesr, linea di intervento C, azione 871 e rappresenta una delle tante attività realizzate per la promozione turistica dell’Umbria sui mercati internazionali