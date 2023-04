Turismo, l’Umbria protagonista di ‘Linea verde’ con Alta Valle Tevere

CITTA’ DI CASTELLO – Domenica 16 aprile su Rai uno alle 12.20, l’Umbria ritorna protagonista nella trasmissione ‘Linea verde’ con l’Alta Valle del Tevere. Lo annuncia la Regione. Beppe Convertini e Peppone Calabrese hanno percorso un viaggio che dal borgo di Citerna, considerata la porta dell’Umbria, li ha portati a Montone annoverato tra i borghi più belli d’Italia, passando per Umbertide e Gualdo Tadino, per poi arrivare al centro di Gubbio. Nel loro percorso sono molti gli incontri, non solo nel mondo dell’agricoltura con allevatori, casari e norcini, ma anche con gli artigiani, tra i quali l’ultimo degli scalpellini a Gubbio. Un incontro ‘speciale’ infine, è quello nella Serra Comunale Orti felici di Umbertide, dove si svolgono attività dedicate a persone con disabilità. Nella trasmissione uno spazio è dedicato anche alle produzioni agroalimentari del territorio.