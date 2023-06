PERUGIA – Importanti interventi per il cosiddetto turismo lento sono stati finanziati con complessivi 3,6 milioni di euro dalla Regione, che ha quindi approvato i progetti destinati a diventare cantiere. Fondi verranno anche assegnati al restyling della Ciclovia Francescana e alla riqualificazione della Via Lauretana, mentre per il capitolo di risorse destinate all’innovazione tecnologica applicata alla valorizzazione dei beni culturali gli interventi sono a ottenere i finanziamenti sono stati il complesso di San Francesco al Prato e l’Area archeologica di Orvieto.

Lavori e interventi

Una nota la Regione spiega che sempre sul versante del turismo lento sono iniziati i primi lavori di manutenzione straordinaria lungo i Cammini di San Francesco, San Benedetto e della Via Lauretana per complessivi 5,3 milioni. “Cammini, ciclovie e ippovie – commenta l’assessore regionale Paola Agabiti – rappresentano per l’Umbria un valore aggiunto nell’offerta turistica regionale che come Regione abbiamo sempre valorizzato e supportato nell’ambito di politiche orientate alla sostenibilità, al fine di innescare una crescita virtuosa per i territori interessati dal passaggio di questi percorsi e non solo”.