Turismo, la formula agriturismo a gonfie vele: Umbria tra le più quotate

Lo studio nel particolare

Durante l’estate 2022 sarà il 72% di quelli che faranno una vacanza a scegliere questa opzione, per trascorrere qualche giorno o anche semplicemente per una gita in giornata o per sedersi al tavolo e gustare specialità locali del territorio a chilometri zero. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti-Noto Sondaggi dalla quale si evidenzia che spesso l’agriturismo viene scelto in abbinamento alla vacanza al mare o in montagna. Mare a parte, se non nel claim della regione, l’Umbria è a attiva nel dare servizi e ospitalità con la sua rete di 14oo agriturismi, diffusi in tutti i centri, dal sud della Regione alla Valnerina, fin sopra le montagne dell’Appennino e giù verso il Trasimeno. Uno dei settori che porta le cicatrici della pandemia e che ha resistito reinventandosi e tenendo aperto tutto quello che è stato possibile, facendo leva sulla opportunità degli spazi aperti, ha però ora bisogno di grandi numeri. Soltanto l’Umbria e la Toscana, in Italia riescono a portare al 97% il numero dei Comuni che hanno almeno un agriturismo nel proprio territorio. Nel resto del Paese, la percentuale è del 63%. Con una forte prevalenza della diffusione nel nord Italia, ma con un alto tasso di crescita al sud negli ultimi anni. L’agriturismo ha rappresentato per l’azienda agricola in generale il principale motivo di sopravvivenza.

Le motivazioni

Secondo quanto emerge dallo studio in testa alle motivazioni che spingono gli italiani in agriturismo c’è la voglia di contatto con la natura, mentre al secondo posto c’è l’enogastronomia con la possibilità di gustare ricette trasmesse da generazioni nelle campagne a base dei prodotti genuini del territorio. Molti agriturismi si sono attrezzati per la giornata con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali a chilometri zero del circuito Campagna Amica. Al terzo posto tra le motivazioni c’è la voglia di relax nel verde, lontano dalle mete più affollate, ma c’è anche chi ha paura del covid e trova sicurezza nello stare in campagna e chi vuole fare attività sportiva.

Numeri in Umbria

L’agriturismo conta in Umbria secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat (2020), 1399 strutture (+1,9% rispetto al 2019), con 441 dedite alla ristorazione, 299 alla degustazione e 1.167 ad altre attività. Circa un agriturismo su cinque (250) si trova in montagna, mentre il 47 per cento è gestito da donne. I posti letto sono 25.030, mentre quelli a tavola sono 19.319. Accanto ad alloggio e ristorazione, ma anche alla semplice degustazione, non mancano le attività sportive e naturalistiche suggerite dalle aziende agrituristiche. Il consiglio è di rivolgersi a siti come www.campagnamica.it che permette di scegliere le strutture dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna umbra con l’indicazione dei servizi offerti.