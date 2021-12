Tuoro sul Trasimeno, nasconde la cocaina in bocca: fermato e arrestato

CITTA’ DELLA PIEVE – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Città della Pieve martedì hanno arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 24enne trovato in possessO, nel comune di Tuoro sul Trasimeno, di tre grammi di cocaina. I militari hanno effettuato il controllo di un’auto “sospetta”, sottoponendo a perquisizione il conducente e il veicolo. Dopo un primo esito negativo, i carabinieri hanno approfondito la perquisizione e hanno constatato che il ragazzo avrebbe cercato di nascondere all’interno della propria cavità orale dello stupefacente, suddiviso in dosi. È stato quindi arrestato in flagranza, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, e messo agli arresti domiciliari.