Trovato un chilo di droga nascosto dentro una confezione di pannolini

PERUGIA – Durante i consueti servizi di perlustrazione i finanzieri di Perugia hanno notato un trentatreenne all’interno della propria autovettura, ferma in un parcheggio, nei pressi di un esercizio commerciale completamente chiuso. Insospettiti dall’apparente assenza di validi motivi che potessero giustificare la presenza dell’uomo fuori dalla propria abitazione, i militari hanno provveduto a effettuare gli opportuni controlli, che hanno portato al ritrovamento di un indumento che nascondeva, un involucro contenente 30 grammi di marijuana.

Nascosta La droga, nascosta sul seggiolino della figlia del trentatreenne, ha indotto i finanzieri ad allertare le unità cinofile. All Black (questo il nome del cane) ha subito puntato un contenitore dei rifiuti posto vicino all’auto. L’uomo aveva infatti nascosto otto “panetti” (del peso complessivo di circa un chilo) di droga dentro il contenitore, occultandoli all’interno di una confezione di pannolini, adeguatamente sigillata. Tali elementi sono stati più che sufficienti per potere procedere a perquisizione personale e domiciliare. L’uomo, denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto a giudizio direttissimo. Inoltre, verrà sanzionato per essersi illecitamente allontanato dalla propria abitazione, in violazione delle disposizioni atte a fronteggiare l’epidemia.