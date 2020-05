Trovati con un chilo e mezzo di hashish e 10 mila euro in contanti: arrestati

PERUGIA – La Guardia di finanza ha arrestato due corriere della droga mentre con l’auto, a tutta velocità, stavano raggiungendo Perugia. L’apparente assenza di motivi per quella “fretta” ha insospettito i finanzieri, che hanno deciso di effettuare una perquisizione dell’auto e delle due persone a bordo. Sono stati così rinvenuti 10 mila euro in contanti e quasi un chilo e mezzo di hashish nascosto nel retro, pronto per essere rivenduto a circa ventimila euro. I due corrieri della droga, residenti nella provincia e originari, rispettivamente, del Casertano e del Marocco, sono stati arrestati. I due uomini si trovano ora nella casa circondariale di Capanne.