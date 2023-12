Troppo Parma per le Fere, che resistono un tempo: finisce 3-1

L’ultima gara esterna dell’anno solare si chiude con una prevedibile sconfitta. Troppo forte il Parma capolista per la Ternana, che pure regge un tempo. Finisce però 3-1 per i Ducali, a fine turno campioni d’inverno

Le scelte

Breda cambia poco rispetto a Lecco: riprendono il posto in difesa Diakitè e Capuano al posto di Mantovani e Sorensen, per il resto undici confermato. Nel Parma l’ex Partipilo comincia in panchina.

Primo tempo

Subito due gol in apertura: al 7’cross da sinistra di Corrado per Raimondo che scaraventa il pallone in rete. Palla al centro e il Parma pareggia: colpo di tacco di Bernabè per Man che si gira e batte a rete, superando Iannarilli. Al 14′ diagonale di Charpentier, para Iannarilli. Al 24′ mancino telecomandato di Bernabè che supera la barriera, pallone che sfiora l’incrocio dei pali. A seguire la Ternana si mangia un gol clamoroso: Distefano crossa in mezzo a pescare Casasola completamente solo davanti a Chichizola, ma il suo tiro al volo è sbilenco e va alto. Anche il Parma si mangia il vantaggio: al 31’Man lancia il contropiede dalla sua area, si fa tutto il campo e arriva in area, tirando però a lato di pochissimo.

Secondo tempo

La ripresa si apre subito con una gran parata di Iannarilli sul sinistro a giro di Man, poi il Parma segna col nuovo entrato Cyprien che da fuori area sorprende la difesa rossoverde. Palla al centro ed ecco il tris, costruito sull’asse Man-Bernabè, ma stavolta è lo spagnolo ad andare in gol al termine di una azione in velocità. Al 15′ Bonny va giù in area toccato in scivolata da Lucchesi che però sembra toccare prima la palla. Il Var chiama Dionisi al video e l’arbitro annulla. Poi è il momento, al 25′ dell’ingresso del grande ex Partipilo al posto di Man, in un momento di fase di stanca del match. Nel recupero riecco la Ternana: stop e tiro di Pyythia deviato in corner, sul quale Marginean salta di testa trovando Chichizola pronto. Finisce così.

Il tabellino

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara (1’st Cyprien); Estevez, Bernabè (32’st Hernani); Man (25’st Partipilo), Sohm (1’st Coulibaly), Benedyszak; Charpentier (9’st Bonny). A disp: Turk, Corvi, Balogh, Zagaritis, Camara, Colak, Mihaila. All.Pecchia.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Lucchesi; Casasola (23’st Celli, 32’st Marginean), Pyyhtiä, Labojko (1’st Mantovani), Corrado (11’st Favasuli); Falletti; Raimondo, Distefano. A disp: Brazão, Novelli, Sørensen, Travaglini, Favasuli, Dionisi, Garau, Della Salandra. All.Breda.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila (assistenti: Vecchi-Ricciardi IV Ufficiale Iacobellis)

VAR: Nasca di Bari AVAR:Ayroldi

MARCATORI: 7’pt Raimondo (T), 8’pt Man (P), 8’st Cyprien (P), 10’st Bernabè (P)

NOTE Giornata solegggiata, terreno in buone condizioni, 11.900 spettatori dei quali 632. Ammoniti: Labojko (T), Lucchesi (T). Calci d’angolo: 5-7. Recupero: 2’pt 5’st