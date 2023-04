Troppo Genoa per il Grifo: la retrocessione adesso è dietro l’angolo

GENOVA- Niente da fare il Perugia che sprofonda, cedendo 2-0 a Marassi contro il Genoa, che prosegue così la marcia verso la promozione diretta aumentando il vantaggio sul Bari, fermato in casa dal Como sul pareggio, terzo a sei punti di distanza a cinque giornate dalla fine. Per il Perugia una sconfitta pesantissima in termini salvezza visto che il terz’ultimo posto è distante solo un punto.

Gli 8 tiri in porta a 0 da parte dei padroni di casa fotografano il dominio dei rossoblù che oltre alle due reti hanno sprecato almeno altre cinque occasioni nitidissime.

Vantaggio nel primo tempo grazie a Frendrup bravo a sorprendere tutti di testa sul secondo palo su un cross di Sabelli. Vantaggio legittimato da una punizione di Jagiello all’incrocio con Furlan che vola per deviare in angolo e una conclusione di Coda respinta dal portiere ospite.

Nella ripresa pioggia di occasioni prima del raddoppio: due volte Coda, una Strootman e tre Gudmundsson sfiorano il gol che lo segna invece Dragusin di testa sugli sviluppi di un angolo battuto da Jagiello.

Il tabellino

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani (37′ st Ilsanker), Dragusin, Criscito; Frendrup, Jagiello (25′ st Hefti), Strootman (37′ st Lipani), Badelj, Sabelli; Gudmundsson (41′ st Aramu), Coda (25′ st Ekuban). A disp.: Semper, Agostino, Salcedo, Matturro, Yalcin, Puscas, Traore. All.: Gilardino.

PERUGIA (3-5-1-1): Furlan; Sgarbi, Curado (25′ st Vulikic), Struna; Casasola, Bartolomei (11′ st Iannoni), Capezzi (11′ st Vulic), Luperini (30′ st Ekong), Paz; Kouan; Di Serio (25′ st Di Carmine). A disp.: Gori, Abibi, Rosi, Cancellieri, Angella, Matos. All.: Castori

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli (assistenti Perrotti-Di Giacinto, IV ufficiale Pascarella)

Var Di Paolo di Avezzano AVAR: Gualtieri

MARCATORI: 42′ pt Frendrup, 25′ st Dragusin

NOTE: Spettatori 28833 (di cui 741 ospiti). Ammoniti Di Serio (P), Bartolomei (P), Curado (P). Recupero pt 2′, st 5′