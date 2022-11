Troppo Cesena per il Gubbio: tris dei Cavallucci di Toscano

CESENA – Davanti a 400 tifosi giunti a sostenerli, il Gubbio cede di schianto a Cesena contro i bianconeri di Toscano lanciatissimi: ottavo risultato utile consecutivo, quinta vittoria di fila, terza capolista battuta su quattro scontri diretti, porta ancora chiusa (e per la sesta volte nelle ultime sette gare).

Trascinata dal pienone, la formazione romagnola domina e vince 3-0. Subito palo di Chiarello, poi al 2’segna Corazza: fuga solitaria e tocco di precisione sull’uscita del portiere.

Il Cesena attende la reazione del Gubbio che però non arriva: Tozzo trema solo su un’incursione di Arena stoppato da Mercadante. Nella ripresa i bianconeri piantano le tende nella metà campo umbra e non le tolgono più: Chiarello timbra il secondo palo 64’, tre minuti dopo Vazquez lascia il Gubbio in dieci e al 73’ Saber piazza il colpo di grazia con un destro al volo da fuori area che non lascia scampo a Di Gennaro. La rete di Ferrante, quando sta per iniziare il recupero, è la classica oliva sul Martini che completa la festa romagnola.

Il tabellino

CESENA (3-4-1-2): Tozzo, Ciofi, Prestia, Mercadante; Albertini (38’st Zecca), De Rose (47’st Bumbu), Saber (38’st Francesconi), Calderoni; Chiarello (43’st Adamo); Udoh (38’st Ferrante), Corazza.A disp.: Lewis, Pollini, Kontek, Shpendi S., Shpendi C., Lepri. All.Toscano

GUBBIO (4-2-3-1): Di Gennaro, Corsinelli, Redolfi (17’st Morelli), Signorini, Bonini; Toscano (15’st Bontà), Rosaia (15’st Bulevardi); Arena, Vazquez, Spina (25’st Artistico), Mbakogu (15’st Francoforte) A disp.: Meneghetti, Semeraro, Di Stefano, Tazzer, Vitale, Portanova All: Braglia

ARBITRO: Collu di Cagliari (assistenti Bonomo-Nasti di Napoli, IV Ufficiale Eremitaggio)

RETI: 2’pt Corazza, 28’st Saber, 45’ Ferrante

NOTE: angoli 5-1 per il Cesena; ammoniti Udoh, Saber, Prestia, Corazza, Albertini, Calderoni, De Rose (C), Rosaia, Corsinelli (G); espulso Vazquez (G) per doppia ammonizione; recuperi 0’pt e 5‘st Spettatori: 9353 (di cui 435 di Gubbio nel settore ospiti).