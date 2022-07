Tromba d’aria, poi bomba d’acqua su Terni e provincia: danni ingenti

TERNI– Il tardo pomeriggio di mercoledì è stato caratterizzato dall’improvviso violento maltempo che si è abbattuto su Terni attorno alle ore 17.50. Prima una tromba d’aria, con vento fortissimo, poi una pioggia che rapidamente è diventata grandine.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, con la pioggia che ha causato caduta di alberi rami e tegole. Nella foto di TeleGalileo, potete vedere i danni a Piazza dell’Olmo. A Campomaggio, pioggia e vento si sono abbattuti sul centro sportivo, costringendo la Ternana ad annullare la seduta pomeridiana prevista in quella struttura.

Danni sul raccordo

Sul raccordo Terni-Orte, nei pressi dello svincolo per la E45, un albero è caduto sulla carreggiata ostruendo entrambe le corsie di marcia, con conseguenti disagi per la viabilità gestiti dalla Stradale di Terni.

Danni in provincia

Sulla ferrovia Orter-Terni traffico a lungo bloccato per per un albero caduto fra Narni e Terni. L’acqua ha aiutato i VVF all’opera per l’incendio scoppiato a Poggio di Otricoli, ma non abbastanza da spengerlo. Gli uomini stanno infatti ancora lavorando