Tributo a Sergio Endrigo, Arisa protagonista all’Anfiteatro Fausto

TERNI – Sarà Arisa la protagonista della decima edizione del Tributo a Sergio Endrigo, in programma a Terni il 2,3 4 settembre, organizzato dall’associazione Terni Città Futura per onorare la memoria dell’artista istriano sepolto a Terni dopo il suo matrimonio con una ternana.

Arisa sarà protagonista del concerto finale all’Anfiteatro Fausto, mentre per le prime due serate il palco del Tributo sarà in una delle piazze più particolari, suggestive ma anche meno conosciute del centro cittadino, Largo Sant’Alò, accanto ad uno degli edifici di culto più antichi e affascinanti della città di Terni. Qui si esibiranno tanti giovani artisti appositamente scelti tra quanti hanno risposto ad una nostra ricerca, riconoscendo nel nostro evento un’importante occasione per presentare il proprio talento musicale.

La carriera di Arisa

Nata a Genova da famiglia lucana, Arina delle voci femminili più belle della musica italiana. Il suo percorso artistico ha molteplici diramazioni, tutte illuminate dal sole del suo talento. Cantante pluripremiata, autrice, attrice e doppiatrice, scrittrice, conduttrice televisiva. In oltre dodici anni di carriera ha collezionato 4 dischi d’oro e 7 di platino e ha partecipato undici volte al Festival di Sanremo, sette in gara tre come ospite e una come presentatrice. Figura centrale della canzone italiana, la fama di Arisa ha oltrepassato i confini nazionali. In tutti questi anni ha dimostrato di essere una artista a 360° sempre orgogliosamente fuori dagli schemi: camaleontica, eclettica, imprevedibile, continuamente pronta a rimettersi in discussione e a scardinare le certezze del pubblico e della critica. È lei l’artista scelta per questa edizione, con un concerto in cui riproporrà i brani dal suo nuovo lavoro “Ero Romantica”, i suoi successi ed alcuni di Endrigo.