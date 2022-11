Trevi, un palo salva madre e figlia in auto da un camion finito su fianco

TREVI – Un palo della luce a bordo strada ha probabilmente salvato da gravi conseguenze madre e figlia a bordo di un’ auto sulla quale ha rischiato di finire un mezzo pesante in transito in località Cannaiola, nel comune di Trevi. Entrambe sono rimaste illese. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’ autocarro ha urtato un balcone lungo la strada piuttosto stretta e si è parzialmente ribaltato. E’ però fortunatamente rimasto appoggiato addosso al palo sul lato opposto della via. Di fatto proteggendo così l’ auto con mamma e figlio a bordo. Il mezzo pesante è stato poi rimosso dai vigili del fuoco di Foligno con un’ autogrù.