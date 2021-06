Trevi, Suoni Controvento porta Raphael Gualazzi a Villa Fabbri

TREVI – Dopo Francesca Michielin, i Fast Animals and Slow Kids e Levante, si aggiunge un nuovo appuntamento in cartellone per la quinta edizione di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore. Il 23 luglio a salire sul palcoscenico della splendida location cinquecentesca Villa Fabbri a Trevi– borgo che per la prima volta ospiterà il Festival – sarà Raphael Gualazzi che torna sui palchi italiani per un tour estivo che toccherà molte regioni italiane in contesti suggestivi e particolari.

Durante l’appuntamento il cantautore e compositore al piano solo ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale, oltre a qualche sorpresa, dando nuovamente prova di quella cifra artistica eclettica e virtuosistica che lo ha fatto amare dalle platee italiane e straniere.

Le prevendite apriranno a breve.