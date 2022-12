Trevi, sfugge all’arresto rifugiandosi nei boschi ma viene bloccato con cocaina e contanti

TREVI – Era riuscito a sfuggire a un arresto nelle campagne di Trevi, ma durante un servizio perlustrativo i carabinieri lo hanno successivamente riconosciuto e bloccato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, per violazioni in materia di stupefacenti. I militari della compagnia carabinieri di Foligno, nel corso di un servizio di controllo, avevano notato un’autovettura sospetta parcheggiata in un’ area isolata nelle compagne di Trevi: appena avvicinatisi, il conducente era fuggito a piedi nelle campagne, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Cocaina e soldi

Nella sua auto i militari avevano trovato 80 dosi di cocaina e 1.400 euro in denaro contante. I successivi accertamenti avevano consentito di identificare il fuggitivo, un 25enne albanese che, nella mattinata di venerdì, durante un servizio perlustrativo, è stato riconosciuto e arrestato dai carabinieri della compagnia di Spoleto. Lo stesso, a seguito di ulteriori verifiche, è risultato inoltre destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per dieci anni. Era quindi rientrato senza la necessaria autorizzazione sul territorio italiano utilizzando diverse generalità. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Spoleto.