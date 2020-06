Trevi, incendio alla cartiera: bruciano 9000 quintali di carta, il fiume Clitunno diventa blu

TREVI– Paura martedì a Trevi dove alla Cartiera, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco un blocco di carta da macero che si trova sulla superficie destinata allo stoccaggio. L’incendio è abbastanza vasto, anche se pare che che le fiamme non abbiano colpito capannoni o strutture. I dipendenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e così sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco, quelle di Foligno, Spoleto, Perugia Madonna Alta e Perugia di Corso Cavour, una kilolitrica, un mezzo con 25.000 litri di acqua. Nessun ferito ma le fiamme hanno interessato diverso materiale. Ancora non sono note le cause. Sul luogo anche i carabinieri del nucleo tutela dell’ambiente, l’Arpa, Enel distribuzione, i carabinieri forestale e la polizia locale di Trevi. Sarebbero novemila quintali di carta da macero che stanno bruciando all’interno del perimetro dell’azienda e il fiume Clitunno si è colorato di blu a causa degli additivi della carta.