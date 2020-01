Trevi, crolla il tetto dalla legnaia di un ristorante: ferita una dipendente

TREVI – Incidente a Casco dell’Acqua, frazione di Trevi. Nel tardo pomeriggio di venerdì è crollato il tetto di un fienile che fungeva da legnaia per un ristorante. Una dipendente dello stesso, folignate di 54 anni, è rimasta ferita: estratta dalle macerie dai vigili del fuoco, è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 e successivamente trasferita all’ospedale di Foglino in codice giallo con traumi in varie parti del corpo. I Carabinieri stanno indagando per indagare le cause del crollo, forse dovute all’età della struttura.