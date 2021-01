Treofan, Tesei scrive ad Emiliano “Facciamo fronte comune”. Spuntano ipotesi di salvezza

TERNI – La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha inviato una lettera al Presidente della Puglia, Michele Emiliano, in merito alla vertenza Treofan.

Nella missiva si ripercorrono le vari fasi che hanno visto prima l’acquisizione da parte della Jindal Group, nel 2018, della multinazionale Treofan Holding con riguardo alle attività europee che ricomprendono anche lo stabilimento umbro, che occupa 147 dipendenti, il successivo spostamento infragruppo di ordini e produzioni da Terni allo stabilimento di Brindisi, già controllato dal Gruppo, ed infine l’annuncio della chiusura delle attività industriali nel sito di Terni, con l’avviamento delle procedure di liquidazione e di licenziamento collettivo dei 1 dipendenti.

Il comportamento della Jindal è considerato dalla Regione Umbria in contrasto con il senso di responsabilità e con consuetudini e norme comportamentali invalse nelle normali relazioni industriali ed istituzionali a livello internazionale. Per tali motivi la Presidente Tesei chiede al Presidente Emiliano un comune intervento per dar vita ad un percorso con il Governo che veda la società recedere dalle procedure già attivate o comunque manifesti la disponibilità a cedere gli assett ad uno o più investitori interessati al turn-around aziendale, evitando l’inasprirsi di posizioni che potrebbero richiedere una valutazione complessiva rispetto alla compliance di Jindal Group, con particolar riferimento all’uso delle risorse comunitarie nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

Jindal acquista in Brianza. Intanto, per ulteriore beffa è arrivata la notizia che il gruppo Jindal Films avrebbe firmato un accordo per acquisire dal gruppo belga Domo Chemicals il 100% della brianzola Domo Films Solutions (DFS), con sede a Cesano Maderno in provincia di Monza. Secondo quanto riferito dal portale: “La chiusura dell’operazione, soggetta a una serie di autorizzazioni normative, è prevista verso la fine del primo trimestre di quest’anno”.

Nuovi progetti Intanto, secondo quanto afferma Eliseo Fiorin, vice segretario dei Ugl “Sul tavolo ci sono diverse ipotesi che vanno dalla possibilità di un intervento da parte di un nuovo imprenditore, alla riconversione del sito ternano, senza chiudere ad altri progetti di continuità produttiva dello stabilimento”.