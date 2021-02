Treofan, sviluppo clamoroso: Jindal chiede una proroga: c’è ancora speranza per i lavoratori

TERNI – Sviluppo clamoroso della vicenda Treofan. Dopo il fallimento della trattativa sembravano in arrivo le lettere di licenziamento per i 142 lavoratori, ma nella call che si è svolta mercoledì mattina itra ministero del Lavoro, sindacati, liquidatore e avvocati di Jindal, presente anche il Mise, l’azienda ha chiesto un’ulteriore proroga dei tempi della procedura, al fine di provare a raggiungere un accordo tra le parti. “Si tratta evidentemente – sottolineano i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl Uiltec Uil e Ugl Chimici- di un cambio di direzione da parte della multinazionale che può consentire la riapertura della trattativa come da noi richiesto”. Da oggi stesso, dunque, ripartiranno le trattative, che proseguiranno nei prossimi giorni. Resta tuttavia fondamentale la salvaguardia dei macchinari, indispensabili per garantire la possibilità di continuità produttiva. Per questo proseguirà l’occupazione della fabbrica.

I lavoratori restano quindi in attesa pronti a recarsi a Roma, per portare la vicenda all’attenzione del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi dopo aver accusato le istituzioni italiane di essere rimaste in silenzio di fronte a questa situazione