Treofan, il liquidatore ai lavoratori: “Battaglia sindacale non persa”. Appello trasversale per il sito

TERNI – Una manifestazione pacifica ma decisa ha bloccato questo pomeriggio l’ingresso in Treofan del liquidatore Ettore Del Borello, al grido di “Vogliamo solo lavorare” e “Vieni qua manifesta pure tu”. Il presidio ormai da giorni presente davanti agli ingressi di piazzale Donegani ha costretto il liquidatore a scendere dall’automobile e confrontarsi con i lavoratori.

“Cosa volete che vi dica?”, ha esordito il liquidatore. I lavoratori hanno chiesto un aiuto e lui ha risposto: “Mi pare che ci sia una battaglia sindacale: dovete essere convincenti e farla, legalmente. Ora io gioco dall’altra parte del campo, ma voi dovete farla: non è una partita persa se siete uniti”.

Appello trasversale. Intanto, si registra un appello trasversale per la Treofan, firmato da 170 i rappresentanti dei cittadini, dal consiglio comunale di Terni al parlamento europeo, che hanno sottoscritto una richiesta inviata oggi al liquidatore della Treofan per chiedere il ritiro della procedura di liquidazione. La richiesta è stata sottoscritta da tutti i consiglieri comunali e dalla giunta comunale di Terni; da numerosissimi sindaci dell’intera Umbria; dal presidente di Anci Umbria; dal presidente della giunta regionale, dall’intera giunta e da tutti i consiglieri regionali dell’Umbria, dal presidente e da tutti i consiglieri della provincia di Terni, da tutti i parlamentari dell’Umbria e da quattro europarlamentari della nostra circoscrizione.

“Una dimostrazione dell’unità d’intenti del territorio umbro nel difendere i lavoratori della Treofan e il futuro del polo chimico di Terni e della regione – sottolinea il sindaco Leonardo Latini – “Si tratta di una richiesta che trae la sua forza e la sua legittimità dalla rappresentatività dei tanti che l’hanno sottoscritta e che per questo non può essere ignorata”.

La lettera “Nella lettera inviata al liquidatore, Ettore Del Borrello, la Treofan nel polo chimico di Terni viene definita come “un baluardo per il settore chimico a livello territoriale, nazionale ed europeo. Con l’apertura della procedura di licenziamento e la conseguente cessazione delle attività produttive si determinerebbe un gravissimo impatto occupazionale – si legge ancora nella lettera – che non riguarderebbe solo i lavoratori della Treofan, ma che investirebbe a cascata tutto il polo chimico e tutte le aziende dell’indotto”. “A difesa del patrimonio occupazionale e del know-how, si richiede di ritirare con effetto immediato la procedura di licenziamento collettivo e procedere all’attivazione degli idonei ammortizzatori sociali che, come nel caso della CIGS per cessazione, permetterebbero di avere tempi più congrui rispetto ai 75 giorni previsti dalle norme sui licenziamenti collettivi, per sviluppare progetti industriali volti alla ripresa produttiva dello stabilimento. L’obiettivo è di garantire al nostro territorio la salvaguardia dei livelli occupazionali, attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle produzioni della Treofan di Terni”.

