Treofan, dal tavolo al Mise uno spiraglio: nominato advisor per la reindustrializzazione

TERNI – Il tavolo al Mise per il rilancio della Treofan dopo l’annuncio della chiusura da parte del gruppo Jindal ha portato uno spiraglio di luce. Come spiegano in una nota le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil è stato trovato un advisor che dovrà gestire la fase di transizione da una proprietà all’altra nel caso di riuscisse a portare a termine il piano di reindustrializzazione.

La nota. “In apertura – spiegano in una nota le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – il liquidatore Varazi ha sottolineato che il piano di reindustrializzazione dovrà essere in linea con le peculiarità del Polo Chimico ternano, come progettato anche con la Regione Umbria, dichiarando di aver individuato un advisor, Arca Partners, che ha tutti i requisiti in linea con le esigenze di sviluppo del progetto industriale pensato per il futuro di Treofan. Ha inoltre dichiarato la messa a disposizione da parte del gruppo Jindal di 15 posizioni volontarie come possibile opportunità lavorativa per i propri impianti in America, garantendo agevolazioni in caso di trasferimento”.

Advisor. Proprio l’advisor, presente all’incontro, ha h spiegato di essere in cerca di opportunità di investimento nel panorama italiano dell’industria manifatturiera: Secondo lui – prosegue la nota sindacale – il futuro di Terni è un futuro legato alla storia della plastica, in forte coesione con la chimica verde, dell’economia circolare incentrando il futuro piano industriale ai nuovi trend della biochimica. Tale piano ha bisogno di tempo e per fine settembre si potrà concretizzare, prevedendo più fasi del progetto: smaltimento, recupero beni, rilancio per le bio-plastiche, trovare un investitore, analisi delle criticità. Ovviamente, sul capitale umano l’attenzione verterà soprattutto sulla riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori. In questo contesto resta fondamentale l’unità di intenti, quindi anche la partecipazione e le dichiarazioni da parte dell’assessore Fioroni e del sindaco Latini hanno la loro valenza”.

Tempi lunghi. “La Cassa integrazione scade a febbraio 2022. Il viceministro Todde convocherà una nuova riunione tra un mese circa e comunque prima della pausa estiva. Il sindacato a tutti i livelli ha espresso coerenza con gli intenti del processo di reindustrializzazione. Inoltre, abbiamo preteso dal liquidatore Varazi un tavolo di confronto per concludere la discussione sui testi relativi al verbale di accordo a latere del 14 maggio e il verbale di conciliazione in sede sindacale, per i quali le scriventi attendono da giorni una risposta alle modifiche effettuate”.