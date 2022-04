Treofan, ci sarebbe una proposta d’acquisto. Ma non nel settore chimica

TERNI – Un piccolo spiraglio si apre per il futuro della Treofan. L’azienda, che è stata messa in liquidazione dalla multinazionale Jindal, avrebbe ricevuto una proposta di acquisto. Sul tavolo del liquidatore Filippo Varazi, dopo la due diligence sarebbe arrivata una proposta non dalla Novamont col suo piano Sustainable valley, come sembrava, bensì da altri due soggetti, uno impegnato nel progetto principale e l’altro a sostegno.

Difficile dire se si tratti di una buona notizia per i 140 lavoratori che sono da un anno in cassa integrazione, perchè non si conosce la proposta economica nè il peso degli investitori, né eventualmente quanti lavoratori sono interessati. Si sa però che non riguarderebbe però la produzione di prodotti chimici, ma sarebbe più che altro un interessamento alle aree, forse per lo stoccaggio di materiali. O almeno questo è quello che trapela dagli ambienti vicini all’azienda.

Necessario un tavolo

Si lavora quindi alla riconvocazione di un tavolo al Mise, alla presenza del ministro Giorgetti, in modo che possano venire scoperte le carte. Anche in considerazione del fatto che Jindal aveva fatto un tentativo per provare a smantellare i macchinari prima del termine dell’iter.

A breve il liquidatore dovrebbe sollecitare nuovamente l’incontro, già richiesto nelle scorse settimane più volte e con forza da sindacati di categoria e rsu, che a questo punto si terrà non prima della fine del mese o al massimo del primi di maggio. I lavoratori attendono risposte e qualcuno dovrà dargliele.