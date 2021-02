Treofan, accordo a metà: cassa e reindustrializzazione, ma prima smantellamento

TERNI– C’è l’accordo, ma è difficile dire che i lavoratori escano soddisfatti. La Treofan infatti, da giovedì sera non c’è più. Jindal smonterà avrà il potere se vorrà di smontare da subito i macchinari, quegli stessi per i quali i lavoratori ed i sindacati si sono battuti barricandosi all’interno del sito, che invece chiuderà i battenti con la messa in liquidazione. La multinazionale indiana ha concesso 12 mesi di cassa integrazione, che saranno formalizzati venerdì, ma il futuro è tutto da scrivere.

L’accordo prevede infatti che Jindal nomini un advisor di concerto con le organizzazioni sindacali e Confindustria Umbria con l’obiettivo di cercare una reindustrializzazione e quindi evitare che allo scadere della cassa, i 142 lavoratori finiscano in mezzo ad una strada. Dipenderà molto dal tavolo che verrà aperto al Mise. L’accordo, firmato da tutte e quattro le sigle sindacali e dai lavoratori, prevede anche la corresponsione di 7 mesi netti oltre ai 12 di cassa integrazione straordinaria, retrodatata al 19 febbraio.