Treni, guasto a Roma Termini: forti disagi per tanti pendolari umbri

PERUGIA – Treni che passione. Lunedì mattina di forti disagi per i pendolari umbri, con ritardi in alcuni casi superiori a un’ora sui collegamenti con Roma per un “guasto alla linea a Roma Termini” comunicato questa mattina di lunedì 13 gennaio alle ore 6:50 dal sito di Trenitalia. Oltre un’ora di ritardo per diversi treni regionali e Intercity, con alcune tratte parzialmente cancellate sulle linee che collegano Roma a Firenze e Roma ad Ancona passando per l’Umbria. Il traffico, come comunicato ancora da Trenitalia, è tornato gradualmente alla normalità intorno alle ore 8.45“