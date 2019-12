Treni fermi tra Spoleto e Foligno per cadavere trovato lungo linea ferroviaria

FOLIGNO – Traffico ferroviario sospeso tra Spoleto e Foligno, poco prima delle 10 di lunedì, in seguito al rinvenimento del cadavere di una donna da parte del personale del treno regionale Roma-Perugia con 150 viaggiatori a bordo. Su quanto successo sono in corso accertamenti da parte della polizia ferroviaria. Il corpo è stato trovato tra le stazioni di Spoleto e Campello sul Clitunno. Le Ferrovie hanno subito riprogrammato i servizi ed istituito servizio bus sostitutivo. Secondo una una prima ricostruzione, la donna potrebbe essere stata colpita da un treno in tarda serata o nella prima mattina, senza che il macchinista se ne rendesse conto.