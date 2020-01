Tremano ancora le zone del sisma: scossa ad Accumoli avvertita anche in Valnerina

RIETI- Torna a tremare la terra. Una scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 17.37 del 28 gennaio 2020 in provincia di Rieti. L’ingv comunica che si tratta di una scossa con epicentro a 3 chilometri a Nord di Accumoli, una delle città devastate dal sisma del 2016. Magnitudo 3.3, profondità 8 chilometri. Si apprende che la scossa è stata avvertita in particolare ad Accumoli, Amatrice e Cittareale, nel Lazio; a Norcia e Cascia, in Umbria; ad Arquata del Tronto, nelle Marche; e in provincia di Teramo, in Abruzzo. Non si segnalano danni particolari a cose o persone.