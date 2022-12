Trema ancora l’Umbria: scossa di terremoto con epicentro Pietralunga

PIETRALUNGA- Il terremoto torna a far tremare l’Umbria: lunedì pomeriggio due scosse di magnitudo 3.7 e 2.1 sono state registrate da dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 4 chilomentri a Nord di Pietralunga, rispettivamente alle ore 15.43 e 15.47 del 5 dicembre 2022, ad una profondità di 9 chilometri. Le scosse sono state sentite, oltre che a Pietralunga, anche nei comuni umbri di Montone, Città si Castello, Gubbio e nei comuni marchigiani di Apecchio, Piobbico, Cantiano e Cagli. “Non si registrano danni rilevanti a cose o persone. Nelle prossime ore emetteremo l’avviso per la richiesta di eventuali sopralluoghi”, dichiara il sindaco di Pietralunga, Mirko Ceci. “Una scossa di terremoto è stata avvertita nella parte orientale della Toscana, in corso le verifiche con la sala operativa regionale. Stima tra 3.4 e 3.9 con epicentro in provincia di Perugia“, scrive invece il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Telegram.