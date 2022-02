NARNI – Tre giovani sono stati arrestati per spaccio al termine di un’operazione antidroga che ha portato anche al sequestro di 3,7 kg di marijuana. In manette sono finiti un 22enne, un 28enne e un 33enne, tutti di nazionalità albanese. Uno di loro è poi risultato positivo al Covid-19 al momento dell’ingresso in carcere. Il blitz risale al 26 febbraio ed è scattato dopo che i tre avevano preso la droga a Roma. In particolare, una pattuglia avrebbe seguito il più giovane da Narni alla stazione Tiburtina, dove in auto avrebbe caricato gli altri due, che con sé avevano dei borsoni.