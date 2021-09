Travolta da un camion mentre va in bici, muore cinquantaduenne di Spello

FOLIGNO- Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 16 settembre a Foligno. A perdere la vita è stata una donna di 52 anni residente a Spello, travolta da un camion all’incrocio con la statale 316 mentre andava in bicicletta.

Ad intervenire sul posto un’ambulanza della Croce bianca per i soccorsi, mentre ad occuparsi di tutti gli accertamenti gli agenti della polizia municipale. Il personale sanitario del 118, partito con un’ambulanza da Foligno, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Chiusa per qualche ora la carreggiata in direzione Bevagna. La donna era sposata e lascia tre figli, due maschi e una femmina.