Trasporti, segnali di ripresa: da lunedì in Umbria più corse di bus e treni con l’orario estivo

PERUGIA – Lentamente, anche in Umbria, la ripartenza si avverte anche sul versante dei trasporti. Prevede, infatti, un incremento, rispetto al ridotto assetto attuale, del 20% per quanto riguarda i bus e del 16% per i treni il nuovo orario estivo che entrerà in vigore in tutta la regione lunedì 8 giugno. A comunicarlo in una nota è Busitaila, società del Gruppo FS che gestisce il trasporto nella regione dove al momento, a causa della pandemia, viaggia all’incirca il 50% dei mezzi. Già dalla giornata di sabato intanto sono stati riattivati i collegamenti sul Lago Trasimeno (da San Feliciano all’Isola Polvese), che si aggiungono alle linee già operative per l’Isola Maggiore (da Passignano, Tuoro Navaccia e Castiglione del Lago), completando così l’offerta di trasporto estiva del servizio di navigazione del Trasimeno. “Rimane sempre attivo – conclude l’azienda – il servizio informatizzato per conoscere in tempo reale gli orari di passaggio dei bus: alle fermate dei servizi autobus urbani ed extraurbani è possibile vedere quelli sempre aggiornati inquadrando con il proprio smartphone il QR code presente alle paline, tramite una qualsiasi specifica applicazione gratuita”. Oltre a ciò, per tutte le informazioni è possibile telefonare all’Ufficio relazioni con il pubblico di Perugia e Terni ai numeri 0759637637 e 0744492703.