Trasporti, ripristinato il Frecciarossa Orte – Milano: l’assessore chiude la polemica

TERNI – Polemica chiusa. Uno dei Frecciarossa, quello in partenza da Orte per Milano Centrale, è stato ripristinato. A confermarlo l’assessore regionale ai Trasporti dell’Umbria Enrico Melasecche «Quando circa un anno fa l’impegno delle Regioni Lazio e Umbria nei confronti del gruppo Ferrovie dello Stato portarono a rompere una sorta di incantesimo che vedeva penalizzati centinaia di migliaia di cittadini che vivono in quell’area altrettanto importante fra Umbria e Lazio, in particolare tutti gli abitanti delle province di Terni, Viterbo e Rieti, ma anche gran parte della fascia centrale umbra serviti dalla Roma-Ancona, non pochi furono coloro che irrisero tale conquista, frutto di un lavoro intenso ma soprattutto di una volata finale in cui la diplomazia inter istituzionale ha giocato un ruolo decisivo». Restano in piedi, intatte come prima, le questioni dell’indietreggiamento dell’Intercity Tacito da Terni a Foligno e del Frecciarossa di Perugia, che da Milano Centrale è stato portato a Rogoredo.