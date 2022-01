Trasporti, ripristinati in Umbria 9 degli 11 treni sospesi a causa del virus

PERUGIA – Dalla prossima settimana 9 degli 11 treni cancellati nella nostra regione causa Covid da Trenitalia verranno riattivati. Solo 2 treni rimarranno dunque temporaneamente sospesi, per una piccola incidenza del Covid tra il personale di bordo e di macchina. Per questi ultimi due sarà comunque attivo il servizio sostitutivo con bus. “Come sindacato non possiamo che esprimere soddisfazione per questo ritorno a una ‘quasi normalità’ – afferma Ciro Zeno, della Filt Cgil regionale – resteremo come sempre vigili rispetto all’evolversi della situazione, mettendo la primo posto la tutela della salute del personale e dell’utenza”.